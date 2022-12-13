Появилось видео наезда трамвая на школьника на Энгельса

Подросток находился под влиянием психотропных веществ.

Днём 20 февраля на проспекте Энгельса восьмиклассник попал под трамвай, инцидент зафиксировали камеры наблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Трамвай, который двигался от улицы Шостаковича к проспекту Просвещения наехал на школьника. Восьмиклассник сначала перешел проезжую часть проспекта Энгельса вне зоны пешеходного перехода, после чего решил перейти разделительную полосу прямо перед приближающимся трамваем.

Подросток с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, гематомой лобно-височной области слева и скуловой области справа, отравлением веществом психотропного действия госпитализирован в больницу.

Видео: Piter.tv