Несовершеннолетний петербуржец отравился пропаном на заправке

На заправке лопнул кран.

В больницу Петербурга попал подросток, который на заправке вдохнул пропан. Об этом стало известно Piter.tv.

Шестнадцатилетний подросток был доставлен в больницу 17 января. По предварительной информации, на заправке на Софийской улице лопнул кран и молодой человек вдохнул пропан. Он получил острое отравление пропаном легкой степени.

После оказания медицинской помощи он был отпущен.

Ранее на улице Карпинского прохожий нашел 11-летнего мальчика без сознания.

Фото: Piter.tv