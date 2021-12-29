Несовершеннолетний петербуржец отравился пропаном на заправке

В больницу Петербурга попал подросток, который на заправке вдохнул пропан. Об этом стало известно Piter.tv.
Шестнадцатилетний подросток был доставлен в больницу 17 января. По предварительной информации, на заправке на Софийской улице лопнул кран и молодой человек вдохнул пропан. Он получил острое отравление пропаном легкой степени.
После оказания медицинской помощи он был отпущен.
Ранее на улице Карпинского прохожий нашел 11-летнего мальчика без сознания.
Фото: Piter.tv
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