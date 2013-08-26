Школьные каникулы в Ленобласти могут начаться с 25 декабря

Однако окончательные даты будут утверждены в середине декабря.

Зимние каникулы в школах Ленобласти могут начаться уже 25 декабря. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Так глава региона ответил на вопрос одной из подписчиц. Женщина поинтересовалась, когда начнутся каникулы в школах и садах Всеволожского района в связи с тем, что район находится в "красной зоне".

Александр Дрозденко ответил, что каникулы планируется объявить с 25 декабря, однако окончательные даты будут утверждены в середине декабря.

Губернатор также отметил, что новогодние елки в детских садах и школах состоятся, а родители смогут присутствовать на мероприятиях при наличии QR-код или отрицательного ПЦР-теста.

В одном из дворов Выборга появилась огромная снежная черепаха.

Фото: pexels