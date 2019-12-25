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В Петербурге 14-летняя школьница попала в больницу из-за ранней половой жизни
Сегодня, 8:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 14-летняя школьница попала в больницу из-за ранней половой жизни

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ДГБ №5 была госпитализирована 14-летняя школьница с множественными болезнями половой системы. Об этом Piter.TV стало известно от источника.

В полицию 25 мая поступила телефонограмма. В ней говорилось, что в больницу из поликлиники госпитализировали 14-летнюю девочку. У нее острый цервицит (воспалительное заболевание шейки матки), острый сальпингоофорит (воспаление придатков матки), фаореальная киста, хроническая анемия 1-й степени.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в лифте на Чарушинской мужчина приставал к 8-летней девочке.

Фото: Piter.tv

 

Теги: половая жизнь, школьница
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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