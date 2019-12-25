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В лифте на Чарушинской мужчина приставал к 8-летней девочке
Сегодня, 8:56
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nastya960

В лифте на Чарушинской мужчина приставал к 8-летней девочке

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Подозреваемого задержали полицейские.

В лифте на Чарушинской улице, нерусский мужчина в зеленой кофте приставал к несовершеннолетней девочке. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 23 мая обратился отец несовершеннолетней, который рассказал о произошедшем. В тот же день полицией за совершение данного преступления был задержан подозреваемый гражданин Таджикистана. Он в кабине лифта совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летней девочки.

Возбуждено уголовное дело.

На выходных полицейские задержали мигранта, который напал на детей в Красносельском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: несовершеннолетняя, чарушинская
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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