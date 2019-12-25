В лифте на Чарушинской мужчина приставал к 8-летней девочке

Подозреваемого задержали полицейские.

В лифте на Чарушинской улице, нерусский мужчина в зеленой кофте приставал к несовершеннолетней девочке. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 23 мая обратился отец несовершеннолетней, который рассказал о произошедшем. В тот же день полицией за совершение данного преступления был задержан подозреваемый гражданин Таджикистана. Он в кабине лифта совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летней девочки.

Возбуждено уголовное дело.

На выходных полицейские задержали мигранта, который напал на детей в Красносельском районе.

Фото: Piter.tv