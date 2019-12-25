В лифте на Чарушинской мужчина приставал к 8-летней девочке

В лифте на Чарушинской улице, нерусский мужчина в зеленой кофте приставал к несовершеннолетней девочке. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
В полицию 23 мая обратился отец несовершеннолетней, который рассказал о произошедшем. В тот же день полицией за совершение данного преступления был задержан подозреваемый гражданин Таджикистана. Он в кабине лифта совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летней девочки.
Возбуждено уголовное дело.
На выходных полицейские задержали мигранта, который напал на детей в Красносельском районе.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все