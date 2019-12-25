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В Петербурге две школьницы попали в больницу с отравлением психотропами
Сегодня, 10:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге две школьницы попали в больницу с отравлением психотропами

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Обе девочки воспитываются в благополучных семьях, на учетах не состоят.

Двух несовершеннолетних петербурженок госпитализировали из-за отравления психотропными веществами. Об этом стало известно Piter.tv.

Восьмиклассница с отравлением психотропами попала в больницу ночью 19 июля из квартиры на Рыбацком проспекте. Её состояние оценивают как тяжелое. Также уже в ночь на 20 июля от дома на улице Маршала Захарова была госпитализирована 15-летняя школьница. У нее диагностировали не только отравление психотропами, но и опьянение с общим переохлаждением организма.

Обе девочки воспитываются в благополучных семьях, на учетах не состоят.

Накануне подросток на снегоболотоходе устроил ДТП с двумя пострадавшими в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: отравление, психотропы, школьницы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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