В Петербурге две школьницы попали в больницу с отравлением психотропами

Обе девочки воспитываются в благополучных семьях, на учетах не состоят.

Двух несовершеннолетних петербурженок госпитализировали из-за отравления психотропными веществами. Об этом стало известно Piter.tv.

Восьмиклассница с отравлением психотропами попала в больницу ночью 19 июля из квартиры на Рыбацком проспекте. Её состояние оценивают как тяжелое. Также уже в ночь на 20 июля от дома на улице Маршала Захарова была госпитализирована 15-летняя школьница. У нее диагностировали не только отравление психотропами, но и опьянение с общим переохлаждением организма.

Обе девочки воспитываются в благополучных семьях, на учетах не состоят.

Накануне подросток на снегоболотоходе устроил ДТП с двумя пострадавшими в Ленобласти.

Фото: Piter.tv