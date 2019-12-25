Подросток на снегоболотоходе устроил ДТП с двумя пострадавшими в Ленобласти

Водитель снегоболотохода не получил серьёзных травм. Проводится проверка.

В Волховском районе Ленобласти выясняются обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 19 июля в деревне Немятово 13-летний петербуржец перевозил на снегоболотоходе Stells без номера двух пассажиров. Во время движения он не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали пассажиры: 13-летний подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травмы зубов и ушибленные раны лица, 14-летняя девочка получила ушиб локтя, ссадины предплечья и шеи. Мальчика госпитализировали, девочку после оказания медицинской помощи отпустили домой. Водитель снегоболотохода не получил серьёзных травм. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv