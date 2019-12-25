В Петербурге школьница во время квеста в темноте сломала нос

У неё диагностировали закрытый перелом костей носа со смещением.

Полицейские Петербурга проводят проверку по факту травмирования 13-летней школьницы во время квеста в темноте. Об этом стало известно Piter.tv.

В воскресенье около восьми часов вечера скорая помощь доставила в больницу 13-летнюю жительницу Горелово. У неё диагностировали закрытый перелом костей носа со смещением.

Установлено, что в этот день на Курляндской улице во время квеста "Прятки в темноте" девочка врезалась в стену.

Ранее на проспекте Просвещения первоклассник угодил под колеса иномарки.

Фото: Piter.tv