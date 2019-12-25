Школьница упала с 6 этажа недостроенного дома в деревне Горбунки

Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Школьница упала с 6-го этажа недостроенного дома в деревне Горбунки Ломоносовского района. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшая на место ЧП полиция установила, что 12-летняя ученица 5 класса гуляла на стройке ЖК "Август" (стройка заморожена в 2003 году), где по собственной неосторожности упала с 6 этажа.

Девочка с катотравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом бедра, переломом плечевой кости в тяжёлом состоянии госпитализирована в Детскую городскую больницу № 1.

Рано утром 22 июля петербурженка выпала из окна горящей квартиры, спасаясь от огня.

Фото: pexels