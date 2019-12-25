Петербурженка выпала из окна горящей квартиры, спасаясь от огня

Из пылающей комнаты эвакуировали еще двух мужчин.

Рано утром 22 июля в Невском районе Петербурга произошел крупный пожар в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила к спасателям в 04:40 утра. Огонь разгорелся в доме №9/1 на улице Дыбенко. В квартире бывшего общежития воспламенились две комнаты и коридор общей площадью 45 квадратных метров. Пожар потушили через час после начала.

Известно об одной погибшей. Как сообщил источник в экстренных службах, женщина, спасаясь от огня, выпала из окна горящей квартиры до прибытия спасателей. Медики констатировали смерть петербурженки.

Во время пожара с вышележащих этажей эвакуировали 15 человек. В пылающей комнате кроме женщины находились еще двое мужчин. Об их состоянии информации пока нет.

Ранее мы писали, что десять пожарных тушили гараж во Фрунзенском районе.

Фото: Piter.TV