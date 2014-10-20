Десять пожарных тушили гараж во Фрунзенском районе

Причины пожара неизвестны.

В среду, 21 июля, в 17:14 на пульт главного управления МЧС по Петербургу поступил сигнал о пожаре во Фрунзенском районе, передает пресс-служба ведомства.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что на Забалканском проезде горит гараж. Цельнометаллическое здание размером 5х6 горела обстановка на площади 10 "квадратов". Спустя двадцать минут после получения сигнала, пожар был ликвидирован полностью. По предварительной информации, никто не пострадал. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Причины пожара и последствия пока неизвестны.

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Фото: Piter.tv