В Петербурге 16-летняя школьница упала с третьего этажа, пытаясь убежать из дома

На проспекте Ветеранов утром 15 января 16-летняя школьница попыталась покинуть дом необычным способом, что закончилось падением с высоты третьего этажа. Девушка получила травму колена и была доставлена в больницу.
По информации 78.ru, врачи диагностировали у неё рану на правом коленном суставе. Медики оценивают состояние подростка как средней тяжести. В настоящий момент пострадавшая находится под наблюдением в больнице. Причины, побудившие школьницу к столь рискованному поступку, пока не уточняются.
Ранее стало известно, что в Красногвардейском районе девушка упала на льду и сломала череп.
Фото: Piter.TV
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