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В Петербурге 16-летняя школьница упала с третьего этажа, пытаясь убежать из дома
Сегодня, 13:38
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В Петербурге 16-летняя школьница упала с третьего этажа, пытаясь убежать из дома

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Девушка серьезно повредила правую ногу.

На проспекте Ветеранов утром 15 января 16-летняя школьница попыталась покинуть дом необычным способом, что закончилось падением с высоты третьего этажа. Девушка получила травму колена и была доставлена в больницу.

По информации 78.ru, врачи диагностировали у неё рану на правом коленном суставе. Медики оценивают состояние подростка как средней тяжести. В настоящий момент пострадавшая находится под наблюдением в больнице. Причины, побудившие школьницу к столь рискованному поступку, пока не уточняются.

Ранее стало известно, что в Красногвардейском районе девушка упала на льду и сломала череп.

Фото: Piter.TV

Теги: побег из дома, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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