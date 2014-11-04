На территории "Красного треугольника" 15-летняя петербурженка сломала ногу

Девочка рассказала, что ходила по заброшенному помещению, где провалился пол.

Девочка-подросток сломала ногу на территории "Красного треугольника" на набережной Обводного канала в Петербурге. Об этом пишет "Фонтанка".

Пациентка в возрасте 15 лет была госпитализирована в детскую городскую больницу №2 святой Марии Магдалины 8 июня. Петербурженке диагностировали перелом кости стопы. Она рассказала, что ходила по заброшенному помещению, где провалился пол.

В феврале 2022 года четвертый этаж завода "Красный треугольник" обрушился. После этого апелляционная инстанция обязала владельцев помещений выполнить работы по консервации, однако в прошлом году кассация отменила решение и отправила дело на новое рассмотрение.

Ранее краевед рассказал о подземном ходе завода "Красный треугольник".

Фото: ВКонтакте / Красный треугольник