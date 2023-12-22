Краевед рассказал о подземном ходе завода "Красный треугольник"

Эксперт рассказал, что подземные тоннели использовались для связи различных участков завода или фабрики, разделенных городскими улицами.

СМИ время от времени освещают превращение бывшего завода "Красный треугольник" в общественно-деловое пространство, но информации о подземном тоннеле предприятия нет. Краевед Александр Треугольников, который изучает историю дореволюционных предприятий Петербурга с 2009 года рассказал "Петербургскому дневнику", почему этот ход возник и какая была его цель.

Эксперт рассказал, что подземные тоннели использовались для связи различных участков завода или фабрики, разделенных городскими улицами. Например, тоннели бывшего завода имени Калинина под Уральской улицей, завода "Электросила" под Московским проспектом, и бывшего хлебозавода имени Кирова под Проспектом Обуховской обороны.

О подземном тоннеле бывшего завода "Красный треугольник", существовавшего еще до революции, помнят только архивные документы. Фабрика в 1910 году была крупным предприятием с шестью котельными, и для обеспечения их углем был построен тоннель, так как угольный склад располагался по другую сторону проспекта, вызывая трудности.

В 2022 году произошел прорыв трубы, и рабочие выявили тоннель. После работ с водой и ремонта трубы, место было закопано, сохраняя тайну старого подземного хода.

Фото: ВКонтакте / "Красный треугольник"