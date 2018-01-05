Старшеклассница съела таблетки из-за нежелания идти в школу

Она находится в состоянии средней степени тяжести.

Школьница из Петербурга съела таблетки, так как не хотела идти в школу. Об этом стало известно Piter.tv.

Из квартиры по улице Карбышева была госпитализирована 17-летняя девушка, которая не хотела идти в школу. Она приняла таблетки, которые ей ранее прописал психотерапевт, у которого она наблюдается.

Семья на учетах не состоит. Девочка после оказания медицинской помощи находится в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

Ранее на улице Савушкина 14-летняя девочка по неосторожности отравилась нейролептиками.

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