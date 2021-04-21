На улице Савушкина 14-летняя девочка отравилась нейролептиками

Ребенок сильно переживал из-за развода родителей.

Накануне, 27 ноября, в детскую городскую больницу № 5 доставили юную жительницу Петербурга. Школьница отравилась таблетками. По информации Piter.tv, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Ребенка нашли без сознания дома на улице Савушкина. Девочка приняла слишком много успокоительного, в результате чего ей стало плохо.

Известно, что школьница тяжело переживала развод родителей. Подросток на учете в ОДН не состоит.

Инцидентом заинтересовалась полиция. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: жительница Петербурга выпрыгнула из окна в попытке спастись от изнасилования.

Фото: Pxhere