На улице Савушкина 14-летняя девочка отравилась нейролептиками

Накануне, 27 ноября, в детскую городскую больницу № 5 доставили юную жительницу Петербурга. Школьница отравилась таблетками. По информации Piter.tv, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.
Ребенка нашли без сознания дома на улице Савушкина. Девочка приняла слишком много успокоительного, в результате чего ей стало плохо.
Известно, что школьница тяжело переживала развод родителей. Подросток на учете в ОДН не состоит.
Инцидентом заинтересовалась полиция. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: жительница Петербурга выпрыгнула из окна в попытке спастись от изнасилования.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все