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Жительница Петербурга выпрыгнула из окна в попытке спастись от изнасилования
Сегодня, 8:16
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Жительница Петербурга выпрыгнула из окна в попытке спастись от изнасилования

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Девушка убежала от злоумышленника, но получила тяжелейшие травмы.

Накануне, 27 ноября, 19-летняя петербурженка выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от извращенца. По информации Piter.tv, злоумышленник пытался изнасиловать девушку. 

Инцидент произошел ранним утром в понедельник в доме на улице Руднева. Девушка получила серьезные травмы. Пострадавшую госпитализировали. У пациентки диагностировали тяжелую сочетанную травму головы, груди и таза. Кроме того, петербурженка получила открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рвано-ушибленную рану теменной области. 

Полицейские начали проверку слов пострадавшей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: петербуржец украл деньги и телефон из кармана спящего мужчины и отправился в колонию строгого режима на два года.

Фото: Piter.tv

Теги: выпрыгнула из окна, изнасилование, полиция, улица руднева
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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