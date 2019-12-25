Жительница Петербурга выпрыгнула из окна в попытке спастись от изнасилования

Девушка убежала от злоумышленника, но получила тяжелейшие травмы.

Накануне, 27 ноября, 19-летняя петербурженка выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от извращенца. По информации Piter.tv, злоумышленник пытался изнасиловать девушку.

Инцидент произошел ранним утром в понедельник в доме на улице Руднева. Девушка получила серьезные травмы. Пострадавшую госпитализировали. У пациентки диагностировали тяжелую сочетанную травму головы, груди и таза. Кроме того, петербурженка получила открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рвано-ушибленную рану теменной области.

Полицейские начали проверку слов пострадавшей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: петербуржец украл деньги и телефон из кармана спящего мужчины и отправился в колонию строгого режима на два года.

Фото: Piter.tv