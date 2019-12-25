В Петербурге школьница попала в больницу с половой инфекцией

Ранняя половая связь была с подростком по обоюдному согласию.

В петербургскую больницу поступила несовершеннолетняя с половой инфекцией. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию из больницы поступила телефонограмма. В ней говорилось о том, что к ним из квартиры дома по Уточкина поступила 16-летняя девушка М. с половой инфекцией.

Со слов матери, дочь вернулась из школы, так как сильно болел живот, после чего была госпитализирована. Ранняя половая связь была с подростком по обоюдному согласию.

На разговор к инспектору был доставлен десятиклассник, который пояснил, что с лета 2020 года регулярно вступал в половые сношения с М. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге задержали грузчика, заставлявшего ребенка записывать интимные видео.

Фото: Piter.tv