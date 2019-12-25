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Петербургская школьница из-за нервов переборщила с валерьянкой
Сегодня, 9:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургская школьница из-за нервов переборщила с валерьянкой

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Девочку поместили в реанимацию с отравлением.

Гимназистка из Петербурга попала в больницу с передозировкой валерьянки. Девочка хотела успокоиться, но переборщила с таблетками, стало известно Piter.tv.

Накануне днём 14-летнюю девочку госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии. Медикам пострадавшая рассказала, что нервничала и для успокоения выпила побольше таблеток.

Когда девочка почувствовала себя хуже, она обратилась в скорую. Школьница помещена в отделение реанимации. 

Ранее 4-летняя девочка на проспекте Авиаконструкторов отравилась таблетками от давления.

Фото: pxhere

Теги: отравление, таблетки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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