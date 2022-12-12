4-летняя девочка на проспекте Авиаконструкторов отравилась таблетками от давления

Таблетки принадлежат бабушке. Ребёнок выпил их по недосмотру взрослых.

В Приморском районе маленькая девочка по недосмотру взрослых наелась таблеток и попала в реанимацию. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 15 августа из квартиры на проспекте Авиаконструкторов была госпитализирована 4-летняя девочка.

По предварительной информации, она проглотила 12 таблеток от повышенного давления, принадлежащих бабушке. Ребенок помещен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ещё накануне один годовалый ребенок отравился средством от тараканов на Энергетиков.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)