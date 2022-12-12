4-летняя девочка на проспекте Авиаконструкторов отравилась таблетками от давления

В Приморском районе маленькая девочка по недосмотру взрослых наелась таблеток и попала в реанимацию. Об этом стало известно Piter.tv.
Вечером 15 августа из квартиры на проспекте Авиаконструкторов была госпитализирована 4-летняя девочка.
По предварительной информации, она проглотила 12 таблеток от повышенного давления, принадлежащих бабушке. Ребенок помещен в реанимацию в тяжелом состоянии.
Ещё накануне один годовалый ребенок отравился средством от тараканов на Энергетиков.
Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)
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