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Годовалый ребенок отравился средством от тараканов на Энергетиков
Сегодня, 8:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Годовалый ребенок отравился средством от тараканов на Энергетиков

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В тяжелом состоянии мальчик помещен в реанимацию.

В Красногвардейском районе маленький ребёнок отравился бытовой химией. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 15 августа годовалого мальчика привезли в больницу из квартире по проспекту Энергетиков. У малыша диагностировали токсическое действие фосфоро-органических и карбоматных инсектицидов. В тяжелом состоянии мальчик помещен в реанимацию.

По предварительным данным, находясь в гостях, мальчик по недосмотру родителей съел одну таблетку средства от тараканов.

По данному факту проводится проверка.

Ранее трёхлетний петербуржец отравился лекарствами.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)

Теги: дети, отравление, проспект энергетиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Людикайнен Костя
Сегодня 9:38

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