Годовалый ребенок отравился средством от тараканов на Энергетиков

В Красногвардейском районе маленький ребёнок отравился бытовой химией. Об этом стало известно Piter.tv.
Днём 15 августа годовалого мальчика привезли в больницу из квартире по проспекту Энергетиков. У малыша диагностировали токсическое действие фосфоро-органических и карбоматных инсектицидов. В тяжелом состоянии мальчик помещен в реанимацию.
По предварительным данным, находясь в гостях, мальчик по недосмотру родителей съел одну таблетку средства от тараканов.
По данному факту проводится проверка.
Ранее трёхлетний петербуржец отравился лекарствами.
Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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