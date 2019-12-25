Годовалый ребенок отравился средством от тараканов на Энергетиков

В тяжелом состоянии мальчик помещен в реанимацию.

В Красногвардейском районе маленький ребёнок отравился бытовой химией. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 15 августа годовалого мальчика привезли в больницу из квартире по проспекту Энергетиков. У малыша диагностировали токсическое действие фосфоро-органических и карбоматных инсектицидов. В тяжелом состоянии мальчик помещен в реанимацию.

По предварительным данным, находясь в гостях, мальчик по недосмотру родителей съел одну таблетку средства от тараканов.

По данному факту проводится проверка.

Ранее трёхлетний петербуржец отравился лекарствами.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)