Несовершеннолетняя петербурженка отравилась психотропным вещество

Она находилась в неадекватном состоянии.

Накануне в больницу поступила школьница с острым пероральным отравлением неизвестным психотропным веществом. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию поступила телефонограмма из больницы, в которой говорилось, что к ним из квартиры на Бадаева поступила 17-летняя школьница с острым пероральным отравлением неизвестным психотропным веществом. Она находилась в неадекватном состоянии.

Семья на профилактическом учете не состоит.

Ранее на улице Тельмана госпитализировали школьницу с отравлением неизвестным веществом. По словам отца 16-летней пострадавшей, ребенка он нашел на полу в квартире без сознания. Таблеток и порошков рядом с девочкой мужчина не обнаружил.

Фото: pexels