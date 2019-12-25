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Несовершеннолетняя петербурженка отравилась психотропным вещество
Сегодня, 9:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Несовершеннолетняя петербурженка отравилась психотропным вещество

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Она находилась в неадекватном состоянии.

Накануне в больницу поступила школьница с острым пероральным отравлением неизвестным психотропным веществом. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию поступила телефонограмма из больницы, в которой говорилось, что к ним из квартиры на Бадаева поступила 17-летняя школьница с острым пероральным отравлением неизвестным психотропным веществом. Она находилась в неадекватном состоянии.

Семья на профилактическом учете не состоит.

Ранее на улице Тельмана госпитализировали школьницу с отравлением неизвестным веществом. По словам отца 16-летней пострадавшей, ребенка он нашел на полу в квартире без сознания. Таблеток и порошков рядом с девочкой мужчина не обнаружил. 

Фото: pexels

Теги: отравление, школьница
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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Панин Александр
Сегодня 9:53

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