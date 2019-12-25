В Петербурге восьмиклассница отравилась мефедроном

Школьница находилась в состоянии средней степени тяжести.

В Приморском районе Петербурга школьница попала в больницу с отравлением. По предварительной информации, она употребляла мефедрон, стало известно Piter.tv.

Днём 29 ноября из своей квартиры дома по Коломяжскому проспекту с острым отравлением неизвестным веществом психогенного действия была госпитализирована восьмиклассница. Школьница находилась в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации, девочка употребляла мефедрон.

Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит. Проводится проверка.

Недавно ещё одна старшеклассница съела таблетки из-за нежелания идти в школу.

Фото: Piter.tv