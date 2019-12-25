В Колпино школьница отравилась психотропными средствами

Проводится проверка.

В Колпино школьница попала в больницу после употребления психотропных веществ. Об этом стало известно Piter.tv.

Девятиклассница попала в больницу вечером 20 декабря с отравлением неуточненными психотропными средствами. По предварительной информации, 15-летняя школьница в Колпино в компании сверстников употребляла наркотические средства. Она находится в токсикологическом отделении в состоянии средней степени тяжести.

Проводится проверка.

Ранее в Парголово девятиклассница отравилась психотропными веществами.

Фото: Piter.tv