В Колпино школьница отравилась психотропными средствами

В Колпино школьница попала в больницу после употребления психотропных веществ. Об этом стало известно Piter.tv.
Девятиклассница попала в больницу вечером 20 декабря с отравлением неуточненными психотропными средствами. По предварительной информации, 15-летняя школьница в Колпино в компании сверстников употребляла наркотические средства. Она находится в токсикологическом отделении в состоянии средней степени тяжести.
Проводится проверка.
Ранее в Парголово девятиклассница отравилась психотропными веществами.
Фото: Piter.tv
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