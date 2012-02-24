В Парголово девятиклассница отравилась психотропными веществами

Девятиклассница состоит на учете в ПНД.

В Парголово школьница отравилась психотропными препаратами. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 15-летняя школьница на улице Федора Абрамова 17 декабря со знакомыми употребляла психотропные вещества. Она была госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Девятиклассница состоит на учете в ПНД. Проживает совместно с матерью, семья состоит на учете в ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Колпинскому району.

Также в Парголово прохожие нашли на остановке пьяного школьника в бессознательно состоянии.

Фото: Piter.tv