В Парголово девятиклассница отравилась психотропными веществами

В Парголово школьница отравилась психотропными препаратами. Об этом стало известно Piter.tv.
По предварительной информации, 15-летняя школьница на улице Федора Абрамова 17 декабря со знакомыми употребляла психотропные вещества. Она была госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Девятиклассница состоит на учете в ПНД. Проживает совместно с матерью, семья состоит на учете в ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Колпинскому району.
Также в Парголово прохожие нашли на остановке пьяного школьника в бессознательно состоянии.
Фото: Piter.tv
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