В Парголово прохожие нашли на остановке пьяного школьника в бессознательно состоянии

По предварительной информации, 19 декабря после генеральной репетиции Новогоднего бала с одноклассниками подросток распивал алкогольную продукцию.

В Парголово прохожие нашли школьника в бессознательном состоянии. У него диагностировали острое пероральное отравление этанолом, стало известно Piter.tv.

В Парголово 20 декабря в 00:30 прохожие нашли школьника на остановке общественного транспорта в бессознательно состоянии. Девятиклассника госпитализировали с острым пероральным отравлением этанолом, он находится в тяжелом состоянии. Мальчик воспитывается в приемной многодетной семье с 2017 года. Семья благополучная, на учете в ПДН не состоят.

По предварительной информации, 19 декабря после генеральной репетиции Новогоднего бала с одноклассниками подросток распивал алкогольную продукцию.

Ранее на Королева двое молодых людей отравились наркотиками.

Фото: Piter.tv