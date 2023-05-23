Учебные заведения построены в рамках национального проекта "Образование".

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию пяти школ в рамках концессионных соглашений. Школы находятся в разных районах Северной столицы.

– Школа на 1375 мест по адресу: МО Гавань, Морская набережная, дом 5, строение 1;

– Школа на 550 мест по адресу: поселок Парголово, Толубеевский проезд, дом 18, корпус 2, строение 1;

– Школа на 550 мест по адресу: город Пушкин, Камероновская улица, дом 10, корпус 2, строение 1;

– Школа на 1100 мест по адресу: МО Южно-Приморский, проспект Патриотов, дом 20, строение 1;

– Школа на 1375 мест по адресу: МО Народный, Русановская улица, дом 18, корпус 5, строение 1.

Как отметил портал "Строительный Петербург", учебные заведения построены в рамках национального проекта "Образование". В школах созданы учебные классы, лаборантские, компьютерные классы, мастерские, медицинские кабинеты, комнаты отдыха для учителей и детей, библиотеки, спортивные залы, а также в каждой школе предусмотрены два бассейна – большой и малый. Территории оборудованы площадками для спорта и отдыха.

Ранее на улице Академика Константинова ввели в эксплуатацию детский сад на 280 человек.

Фото: портал "Строительный Петербург"