На улице Академика Константинова ввели в эксплуатацию детский сад на 280 человек

Детский сад будет принимать детей от 1,5 до 7 лет и рассчитан на 16 групп.

Застройщик 12 декабря 2024 года получил разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 280 мест, расположенного в ЖК "Наука" на улице Академика Константинова.

Детский сад будет принимать детей от 1,5 до 7 лет и рассчитан на 16 групп. В том числе предусмотрены 3 группы для детей младшего и раннего возраста. В здании спроектирован бассейн с раздевалками, тренерской, инвентарным помещением.

Для своевременного ремонта мебели на 1 этаже дошкольного учреждения запроектирована столярная мастерская.

Также в ЖК "Елизаровский" ввели в эксплуатацию детский сад на 295 мест.

Фото: СПб ГБУ "УСП"