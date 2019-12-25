В ЖК "Елизаровский" ввели в эксплуатацию детский сад на 295 мест

Объект расположен на улице Невзоровой, дом 9, корпус 2, строение 1.

Застройщик "НеваСтрой" получил разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 295 мест в ЖК "Елизаровский". Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Застройщиком ООО "НеваСтрой", входящего в группу компаний "ЦДС", 11 декабря 2024 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 295 мест в ЖК "Елизаровский" в Невском районе Петербурга.

Объект расположен на улице Невзоровой, дом 9, корпус 2, строение 1.

Также недавно в рамках соглашения с городом началось строительство детского сада в Красносельском районе Петербурга. Плановый срок сдачи – II квартал 2026 года.

Фото: СПб ГБУ "УСП"