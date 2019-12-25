В ЖК "Солнечный город. Резиденции" началось строительство сада на 170 малышей

Плановый срок сдачи – II квартал 2026 года.

Застройщик приступил к строительству детского сада в Красносельском районе Петербурга. Плановый срок сдачи – II квартал 2026 года – рассказал портал "Строительный Петербург".

Новый сад будет рассчитан на 170 малышей от 1,5 до 7 лет (на 8 групп). Здание включает игровые комнаты, спальни, залы для музыкальных и физкультурных занятий, кружковые кабинеты, а также современный бассейн. Также в саду появится соляная комната.

Во дворе расположатся прогулочные площадки с теневыми навесами для каждой группы и две спортивные площадки для зарядки.

В ЖК "Солнечный город. Резиденции" уже построен и открыт первый детский сад для 250 ребят и ведётся строительство второго сада для 220 малышей. Также до конца этого года застройщик планирует сдать школу на 1375 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"