  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:17
93
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге ко Дню знаний ввели 25 новых школ

0 0

Всего в 2024 году в городе планируется построить 99 социальных объектов — это рекорд для Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге завершено строительство и введены в эксплуатацию 25 новых школ, возведенных по Адресной инвестиционной программе и за счет средств застройщиков. Подробнее сообщил портал "Строительный Петербург"

Среди них — новое здание Лицея № 179 на Полюстровском проспекте в Калининском районе, рассчитанное на 1375 учеников. В нем есть все необходимые помещения, включая спортивные и актовые залы, библиотеку и книгохранилище.

Особое внимание привлекла реконструкция исторического здания лицея на Лермонтовском проспекте, 54, где сохранены оригинальные архитектурные элементы. Здание рассчитано на 1000 школьников, а рядом с ним откроется начальная школа на 300 учеников.

В Невском районе на улице Дыбенко также сдан в эксплуатацию новый учебный комплекс на 1650 мест. В трехэтажном здании оборудованы бассейны, столовая на 600 мест, актовый и спортивные залы, а также уличная спортивная зона.

Всего в 2024 году в городе планируется построить 99 социальных объектов — это рекорд для Санкт-Петербурга.

Видео: портал "Строительный Петербург"

Теги: строительство, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии