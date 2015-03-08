  1. Главная
Стало известно, какие соцобъекты введут в Невском районе в 2026 году
Сегодня, 8:59
В 2025 году открыли 12 новых объектов образования.

В Невском районе Петербурга в текущем году откроются два отделения врачей общей практики, три здания детских садов и школа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на главу администрации Алексея Гульчука. 

Кроме того, в ближайшее время завершится капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва на улице Ольги Берггольц, детской библиотеки №8 и подростково-молодежного клуба "Лидер". 

Мы сохранили стабильную экономическую и социальную обстановку. Это результат общей работы администрации, органов местного самоуправления, учреждений и организаций, представителей промышленности, малого бизнеса и наших жителей. 

Алексей Гульчук, глава Невского района 

В прошлом году открыли 12 новых объектов образования – пять школ и семь детсадов. 

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе построят больничный комплекс с корпусами для взрослых и детей. 

Фото: Piter.TV 

