В ЖК "Витебский парк" началось строительство школы на 1250 учеников

Помимо школы на 1250 мест в жилом квартале появится три собственных детских сада для 590 детей.

В жилом квартале "Витебский парк" началось строительство школы на 1250 учеников. В здании расположатся учебные кабинеты для 42 классов, а также специализированные кабинеты. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В новой школе обустроят просторные холлы и места для внеурочных активностей, актовый зал и большую библиотеку с читальными залами, медиатекой с ноутбуками, коворкингом и "мягкой" зоной с удобными диванами. Для занятий физкультурой предусмотрены спортивные залы и два бассейна (для начальной школы и средних/старших классов).

Нам важно, чтобы в жилых кварталах компании появлялись безопасные и современные детские сады и школы, куда детям по-настоящему захочется ходить. Сергей Мамошин, вице-президент ПИК

Вокруг школы появятся спортивные стадионы, воркаут-зоны и площадки для проведения подвижных игр. На входе в школу расположится контрольно-пропускной пункт – посторонние не смогут попасть на территорию.

"Витебский парк" строится во Фрунзенском районе, в 15 минутах ходьбы от метро "Обводный канал". Помимо школы на 1250 мест в жилом квартале появится три собственных детских сада для 590 детей.

Ранее в Красногвардейском районе ввели в эксплуатацию еще один детский сад на 75 человек.

Фото: Строительный Петербург