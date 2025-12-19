В ЖК "Северная долина" построена новая школа с бассейнами и строительными мастерскими

В здании оборудованы 33 универсальных и профильных учебных кабинета.

В жилом комплексе "Северная долина" в Выборгском районе Санкт-Петербурга завершено строительство современной общеобразовательной школы. Новое учебное заведение, рассчитанное на 825 учащихся с 1 по 11 класс, готово принять учеников уже в текущем году и войдет в состав образовательного кластера ГБОУ школа №142, рассказал портал "Строительный Петербург".

Школа обладает развитой инфраструктурой для обучения и развития. В здании оборудованы 33 универсальных и профильных учебных кабинета, просторный актовый зал и многофункциональный библиотечный центр с читальными залами, зонами для групповых занятий и коворкингом.

Одной из ключевых особенностей учреждения являются специализированные строительные мастерские. Как пояснил заместитель директора проекта "Северная долина" по социальным объектам Сергей Фролов, этот проект реализован совместно с застройщиком, администрацией школы и центром опережающей профессиональной подготовки. Это позволит школьникам уже в стенах школы получать первичные практические навыки по строительным специальностям.

Для внеурочной деятельности созданы рекреационные и творческие зоны. Спортивный блок включает два бассейна, залы для занятий физкультурой и танцами. На прилегающей территории обустроены футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, зоны отдыха и отдельная игровая площадка для учеников младших классов.

Архитекторы постарались создать яркое и современное общественное пространство, органично вписанное в городскую среду. Композиция здания основана на сочетании горизонтального основного объема и акцентных вертикальных элементов — ярко-красных лестничных блоков. Фасады выполнены в комбинации баварской кладки и однотонного красного кирпича, что соответствует общей стилистике жилого комплекса.

Этот объект стал частью масштабной программы застройщика "Главстрой Санкт-Петербург" по созданию социальной инфраструктуры. К 2025 году компания ввела в эксплуатацию 25 социальных объектов в Выборгском и Приморском районах, а только в "Северной долине" построено десять детских садов, восемь школ и две поликлиники.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"