Здание станет третьим корпусом школы №530 в Пушкине.

В Шушарах с опережением графика достроили школу на 825 мест. Учреждению присвоен адрес: Кокколевская улица, дом 11, строение 1.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в четырехэтажном здании площадью более 20 тыс. кв. м размесили два бассейна, спортивный и актовый залы. В учреждении есть всё необходимое – от интерактивных досок до профильных кабинетов.

На прилегающей территории размещены спортивные площадки, зона отдыха и площадка для торжественных мероприятий.

Здание станет третьим корпусом школы №530 в Пушкине. В учебном заведении с физико-математическим уклоном будет сделан акцент на точные науки и технологии.

Вместо гостиницы в районе Московского проспекта и Заставской улицы построят новый корпус школы.

Фото: портал "Строительный Петербург"