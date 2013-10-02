В Коломягах сдали школу на 1375 человек

В здании предусмотрены мастерские, два бассейна и актовый зал.

В Коломягах, на Комендантском проспекте, завершилось строительство общеобразовательной школы на 1375 мест. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по строительству.

Социальный объект по адресу Комендантский проспект, 69, корпус 2, строение 1, появился в рамках Адресной инвестиционной программы. Разрешение на ввод получил подрядчик ООО "НОРД-СТРОЙ".

В четырехэтажном здании, помимо учебных классов, будут мастерские по обработке металла, дерева и швейной технологии, кабинет для кулинарии. В школе расположены два бассейна (учебный и оздоровительный), три спортивных зала, столовая, а также актовый зал. На улице есть спортивная площадка с игровой зоной.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Красносельском районе завершается реконструкция лицея №369.

Фото: Комитет по строительству