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В Красносельском районе завершается реконструкция лицея №369
Сегодня, 10:50
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В Красносельском районе завершается реконструкция лицея №369

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Работы стартовали в мае 2021 года.

На улице Маршала Захарова, 58, завершается реконструкция лицея №369. На старой площадке проходил капитальный ремонт, а по соседству шло возведение дополнительного корпуса.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", учреждение будет рассчитано на 800 мест. Несмотря на работы, школьники продолжали учиться в здании 1980-х годов постройки.

На данный момент в лицей уже завезли оборудование для классов труда, гончарной мастерской, спортивного зала и учебных классов. В образовательном учреждении также откроется интерактивный музей о Великой Отечественной войне.

Сдать объект планируют до начала учебного года. 

Ранее вице-губернатор Петербурга Николай Линченко проверил ход строительства школ в Пушкинском районе. 

Фото: Госстройнадзор Петербурга

Теги: лицей, реконструкция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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