В Красносельском районе завершается реконструкция лицея №369

Работы стартовали в мае 2021 года.

На улице Маршала Захарова, 58, завершается реконструкция лицея №369. На старой площадке проходил капитальный ремонт, а по соседству шло возведение дополнительного корпуса.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", учреждение будет рассчитано на 800 мест. Несмотря на работы, школьники продолжали учиться в здании 1980-х годов постройки.

На данный момент в лицей уже завезли оборудование для классов труда, гончарной мастерской, спортивного зала и учебных классов. В образовательном учреждении также откроется интерактивный музей о Великой Отечественной войне.

Сдать объект планируют до начала учебного года.

Ранее вице-губернатор Петербурга Николай Линченко проверил ход строительства школ в Пушкинском районе.

Фото: Госстройнадзор Петербурга