Школу с бассейном на 525 мест возведут в Новогорелово

Новая школа станет площадкой для углубленного изучения естественных наук, информатики и иностранных языков, а также для развития спортивных навыков.

Компания "Самолет" построит школу в поселке Новогорелово Ломоносовского района Ленинградской области, фасад которой украсит светящийся образ бельчонка. Архитектурный проект образовательного учреждения на 525 учеников одобрен комитетом градостроительной политики.

Ученикам предоставят в распоряжение собственный бассейн и футбольное поле, сообщает пресс-служба областного строительного комитета в понедельник, 3 февраля. Новая школа в Новогорелово станет площадкой для углубленного изучения естественных наук, информатики и иностранных языков, а также для развития спортивных навыков.

Государственный строительный надзор рассматривает заявку группы компаний "Самолет" на строительство еще одной школы в Ленинградской области, в поселке Новосаратовка.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть заняла 70 место в топе регионов по объему вкладов населения.

Фото: комитет по строительству Ленобласти