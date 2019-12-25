На Союзном проспекте достроили детский сад на 200 мест

В детском саду созданы условия для развития и воспитания детей.

В Невском районе на Союзном проспекте, дом 6, корпус 2, строение 1, введен в эксплуатацию новый детский сад на 200 мест. Дошкольное учреждение построено по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП), рассказал портал "Строительный Петербург".

В детском саду созданы условия для развития и воспитания детей. В нем есть: музыкальный и физкультурный залы, бассейн, кружковые. Территория детского сада благоустроена, для детей созданы комфортные условия для игр и занятий на свежем воздухе.

Также в Невском районе Петербурга был введен в эксплуатацию детский сад на улице Белышева, дом 3, корпус 1, строение 1. Она рассчитан на 140 детей.

Фото: портал "Строительный Петербург"