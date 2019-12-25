На улице Белышева ввели детский сад на 140 человек

В двухэтажном здании для дошкольников общей площадью 3 836,3 кв. м предусмотрено 8 групп для детей.

На улице Белышева, дом 3, корпус 1, строение 1 ввели в эксплуатацию детский сад на 140 мест. Проект реализован в рамках городской Адресной инвестиционной программы (АИП), уточнил портал "Строительный Петербург".

В двухэтажном здании для дошкольников общей площадью 3 836,3 кв. м предусмотрено 8 групп для детей раннего, среднего и старшего возраста. В каждой группе есть раздевалка, туалет, игровая, буфетная и спальня.

В саду также есть пост охраны, медицинский блок, пищеблок с отдельным входом, бассейн, зал для музыкальных занятий, физкультурный зал, кружковые комнаты.

На территории расположены 8 игровых площадок с теневыми навесами и спортивная площадка с игровым и спортивным оборудованием. Территория детского учреждения ограждена забором с воротами и калитками.

В Красносельском районе 1 сентября детей примут 4 новые школы и 7 детских садов.

Фото: портал "Строительный Петербург"