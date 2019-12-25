В Петербурге начнется строительство одной из крупнейших школ на 1850 учеников

Школа будет четырехэтажной, с П-образной формой здания и закрытым двором, где будут проходить мероприятия и школьные линейки.

На проспекте Обуховской Обороны в жилом комплексе "Астра Континенталь" начнется строительство школы, рассчитанной на 1850 учеников. Проект реализует компания Setl Group в рамках работы с инвесторами, рассказал портал "Строительный Петербург".

Школа будет четырехэтажной, с П-образной формой здания и закрытым двором, где будут проходить мероприятия и школьные линейки. В учебном заведении предусмотрены просторные классы, лаборатории, мастерские, актовый зал, два спортивных зала и два бассейна. Также будет создана столовая, медицинские кабинеты и библиотека площадью почти 900 кв. м.

На прилегающей территории появится благоустроенный спортивный комплекс с футбольным полем, волейбольными и баскетбольными площадками, беговыми дорожками и зоной для прыжков в длину. Общая площадь комплекса составит более 6,5 тыс. кв. м.

Завершить строительство планируют во II квартале 2027 года. После ввода объект будет передан городу. В рамках проекта также будут построены три детских сада на 700 мест.

Также на Петергофском шоссе построят школу на 1125 мест с современными мастерскими и бассейнами.

Фото: портал "Строительный Петербург"