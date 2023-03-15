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На Петергофском шоссе построят школу на 1125 мест с современными мастерскими и бассейнами
Сегодня, 15:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Петергофском шоссе построят школу на 1125 мест с современными мастерскими и бассейнами

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Будущая школа станет многофункциональным образовательным центром с обширной инфраструктурой.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал архитектурный проект школы на 1125 учащихся, которая будет построена на Петергофском шоссе, участок 103 (квартал 31-1). Разработчиком проекта выступило ООО "Норд-Строй", а заказчиком — СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции". Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Будущая школа станет многофункциональным образовательным центром с обширной инфраструктурой. В здании разместятся не только учебные классы, но и спортивные залы, мастерские, два бассейна, актовый зал, современная библиотека с медиатекой, а также соляная пещера для оздоровительных процедур.

Фото: КГА

Теги: кга, петергофское шоссе, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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