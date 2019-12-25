На намывных территориях Васильевского острова построят современную школу на 550 мест

Архитектура будущей школы выполнена в современном лаконичном стиле.

В западной части Васильевского острова появится новая школа на 550 мест. Проект здания, разработанный компанией "ПроектАльянс" по заказу застройщика "БРИЗ", получил одобрение Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", школу возведут на участке в районе намывных территорий Невской губы. Внутри здания разместятся обеденный и актовый залы, библиотека с медиатекой, медицинский блок, а также спортивные залы и бассейны. Особое внимание уделено созданию удобных и безопасных пространств для школьников.

Архитектура будущей школы выполнена в современном лаконичном стиле. Главный фасад со стороны проезда оформят торжественно и сдержанно — в духе новых жилых кварталов. Центральный вход выделят крупным порталом, а перед зданием обустроят площадку для школьных линеек и праздников.

На территории разместят футбольное поле, площадки для баскетбола и прыжков, а также беговую дорожку на 100 метров.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре