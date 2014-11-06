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Здание Ленинградского областного колледжа культуры и искусства на Гороховой улице признано памятником
Сегодня, 9:31
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Здание Ленинградского областного колледжа культуры и искусства на Гороховой улице признано памятником

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В годы ВОВ в здании находился госпиталь для бойцов Ленинградского фронта.

Бывшее здание школы на Гороховой улице, 57А, где в настоящее время располагается Ленинградский областной колледж культуры и искусства, признано региональным памятником. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга 11 октября. 

Здание возвели в 1940 году по проекту архитектора Лазаря Хидекеля. Тогда же в нем разместилась 261-я женская средняя школа Октябрьского района Ленинграда. 

В годы ВОВ в школе находился госпиталь для бойцов Ленинградского фронта. Большой школьный двор превратили в огород, на нем выращивали овощи. А в 1955 году, после постановления о совместном обучении, в учреждение перешли мальчики микрорайона. 

В 1975 году школу передали Ленинградскому областному культпросветучилищу. 

Ранее на Piter.TV: здание Петровского коммерческого училища в Петербурге стало памятником. 

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга 

Теги: гороховая улица, кгиоп петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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