На улице Добровольцев на месте старой школы 1970 года построили учреждение на 550 учеников

В Красносельском районе Санкт-Петербурга завершено строительство нового здания общеобразовательной школы, расположенного на улице Добровольцев. Учебное заведение возведено на месте старой школы 1970 года постройки, которая была признана устаревшей и не отвечающей современным требованиям. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Новая четырёхэтажная школа рассчитана на 550 учеников и включает 22 класса. Проект предусматривает раздельную организацию учебного пространства, в том числе отдельный блок для младших школьников. В здании оборудованы учебные кабинеты, компьютерные классы, лаборатории, мастерские и библиотека, что позволяет выстроить образовательный процесс с учётом разных направлений обучения и развития детей.

Отдельный акцент сделан на спортивную инфраструктуру. В школе предусмотрены два бассейна, а также большой и малый спортивные залы. Такой набор помещений соответствует петербургскому стандарту строительства образовательных учреждений и ориентирован на расширение возможностей для занятий физической культурой. Здание полностью адаптировано для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Территория школы также благоустроена. Здесь создано спортивное ядро с полями и площадками для различных видов спорта, беговыми дорожками и зонами для активного отдыха.

Строительство выполнено в рамках городской Адресной инвестиционной программы по государственному контракту с участием подведомственного Комстрою Фонда капитального строительства и реконструкции и подрядной организации ООО "СУ-17".

