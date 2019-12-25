На Радловской улице достроили школу на 1375 мест

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.

На Радловской улице, дом 5, строение 1, в жилом комплексе "Ручьи 2", завершилось строительство школы на 1375 мест. Как рассказал портал "Строительный Петербург", застройщик ООО "ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад" получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В образовательном учреждении есть большой и малый бассейны, библиотека, игровая комната, спальня для младших классов, светлые учебные классы, мастерские и столовая. Также оборудованы мультипликационная, звукозаписывающая и видеозаписывающая студии для творческих занятий, лингофонные кабинеты для изучения иностранного языка.

На территории около учреждения оборудован стадион с площадками для подвижных командных игр.

Мониторинг строительной готовности объектов, возводимых за счет средств инвесторов, проводят сотрудники отдела строительного контроля СПб ГБУ "Управление строительными проектами", подведомственного Комитету по строительству.

В Парголово достроили новую школу на 825 учеников.

Фото: портал "Строительный Петербург"