На берегу Невы построили школу на 1650 мест

Четырехэтажное здание находится на берегу Невы, рядом с ЖК "Невские паруса".

В Невском районе закончилось строительство школы на 1650 мест. Школе присвоили адрес: Советский проспект, д. 38, рассказал портал "Строительный Петербург".

Четырехэтажное здание находится на берегу Невы, рядом с ЖК "Невские паруса". Новое учебное учреждение является одним из самых крупных в Северной столице и рассчитано на 66 классов. В школе будут обучаться ребята с 1 по 11 класс, в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо учебных классов в здании оборудованы помещения для игр и отдыха, мастерские, большая библиотека. В школе может открыться учебная театральная студия, так как в учреждении обустроен актовый зал с эстрадой, артистические помещения, кабинет музыки и пения, кладовые для музыкальных инструментов, оборудования и реквизита.

Также в школе есть три спортивных зала и два бассейна. Во дворе разместились футбольное поле, комбинированная площадка для игры в баскетбол или волейбол, беговые дорожки, площадки для отдыха и игр на свежем воздухе.

Ранее стало известно, что вместо гостиницы в районе Московского проспекта и Заставской улицы построят новый корпус школы.

Фото: портал "Строительный Петербург"