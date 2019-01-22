Школа фермера заработала в Ленобласти

В этом году основными направлениями обучения являются растениеводство и агротуризм.

Во вторник, 1 октября, в усадьбе "Марьино" в Ленинградской области началась десятая волна образовательного проекта "Школа фермера".

Проект был запущен в 2021 году с целью поддержки создания новых фермерских хозяйств, повышения квалификации и оказания помощи начинающим фермерам. В этом году основными направлениями обучения являются растениеводство и агротуризм.

В текущей сессии школы принимают участие 53 слушателя. Кроме участия в лекциях и семинарах, они также посетят фермерские хозяйства региона.

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Фото: ЛенТВ24