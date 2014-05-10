Лидерами по нераспроданным квартирам стали Мурино и Бугры

Мурино лидирует по количеству квартир в продаже (6,7 тысячи), а в Буграх этот показатель составляет 4,4 тысячи.

Исследование портала Restate показывает, что наибольшее число нереализованных квартир в новостройках в агломерации Санкт-Петербурга сконцентрировано в северной части города, особенно в Мурино, Буграх и части Красногвардейского района (примерно 13 000 квартир).

Мурино лидирует по количеству квартир в продаже (6,7 тысячи), а в Буграх этот показатель составляет 4,4 тысячи.

Как отметил Андрей Добрый, руководитель Restate, в свое время недорогое жилье в этих районах привлекало инвесторов, но сейчас их интерес снижается из-за отдаленности от метро и падения спроса. Группа ЛСР возглавила список компаний с наибольшим количеством квартир в продаже (5,9 тысячи лотов). Компания "Мавис" строит только в Мурино и имеет 4,2 тысячи лотов, что составляет две трети от общего числа нереализованных квартир в этой локации. Также в пятерку лидеров вошли "РСТИ" (2560 лотов) и "Лидер групп" (2155 лотов).

В августе доля квартир в новостройках, проданных с использованием ипотеки, составила 53%, что является самым низким показателем с 2022 года. Доля ипотеки в общем объеме договоров долевого участия за август снизилась на 17% по сравнению с июлем и на 34% по сравнению с июнем.

Спрос на квартиры в новостройках в августе вырос на 5%, что связано с эффектом низкой базы (в июле интерес к новостройкам снизился из-за окончания периода льготной ипотеки).

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)