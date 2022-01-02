Более 100 общественных пространств благоустраивают в Ленобласти

Например, в Выборге завершили благоустройство "Яблоневого сада". В нем среди настоящих яблонь появились декоративные металлические деревья с золотыми яблоками.

В этом году в Ленобласти проводится благоустройство 115 общественных пространств в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Из общего числа объектов 63 уже полностью готовы, а на 20 объектах работы выполнены более чем на 95%. Эти данные предоставила пресс-служба Комитета по ЖКХ Ленинградской области.

Например, в Выборге завершили благоустройство "Яблоневого сада". В нем среди настоящих яблонь появились декоративные металлические деревья с золотыми яблоками.

В Дубровке построена новая площадка на берегу Невы. Она находится рядом с футбольным стадионом и мемориалом "Героям Метростроя". Здесь проложены дороги к мостику, оборудованы пешеходные дорожки и обустроена набережная с металлической лестницей-спуском к реке. На территории площадки установлены качели-диваны, круговые качели и парковые скамейки.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти начнут делать удобрение из ила по инновационным технологиям.

Фото: Комитет по ЖКХ Ленобласти